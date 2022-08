AG2R LA MONDIALE : actif à Lille

(Boursier.com) — AG2R LA MONDIALE, via sa foncière AGLM IMMO, a signé le 30 mai 2022 avec les promoteurs ADIM Nord-Picardie et le Groupe Duval une vente en l'état futur d'achèvement (Véfa) portant sur la construction d'un immeuble de bureaux, AGORA, situé avenue Charles Saint-Venant à Lille (59).

Conçu par les agences d'architecture RELIEF ARCHITECTURE et AVANTPROPOS, ce projet situé au pied de la gare Lille Flandres s'inscrit dans un environnement en pleine transformation qui offrira un cadre mixte qualitatif comprenant notamment des projets résidentiels, des bureaux et des commerces.

L'ensemble immobilier développera une surface totale de bureaux de 15.111 m(2) en R+8 et deux commerces en pied d'immeuble de 322 m(2). Un niveau de sous-sol proposera 135 places de parking.

L'immeuble offrira des performances environnementales de premier plan visant notamment la labellisation E+C- (Energie 2 & Carbone 1) ainsi que de nombreuses certifications environnementales (BREEAM, WELL, HQE BD).

Les travaux réalisés en groupement par Sogea Caroni (VINCI Construction) et Ramery ont débuté en juillet 2022 avec une livraison prévue pour le 3e trimestre 2025.

"La signature de plus de 15.000 m(2) de bureaux en plein coeur de Lille avec AG2R LA MONDIALE témoigne de l'expertise d'ADIM Nord-Picardie pour mener des opérations mixtes, complexes et d'envergure. C'est l'aboutissement d'un important travail collaboratif avec AG2R LA MONDIALE pour concevoir des nouveaux espaces de travail adaptés aux usages de demain", a déclaré Vincent BEAUCAMP, Directeur Régional ADIM Nord-Picardie.