AG2R La Mondiale acquiert l'immeuble Thémis et redéfinit son usage

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — AG2R LA MONDIALE a acquis auprès de Covéa l'immeuble Thémis situé dans le nord de l'éco-quartier Clichy-Batignolles, à proximité du nouveau Palais de Justice et d'une future station de métro de la ligne 14. Désormais, AG2R LA MONDIALE repense son usage et va développer de nouveaux services aux utilisateurs...

Dotée d'une façade de 80 mètres donnant sur le périphérique qui lui assure une visibilité remarquable, Thémis accueille 10 400 m2 de bureaux au sein d'une structure de verre et de bois où la végétation bénéficie d'une place majeure. Le bâtiment est d'ailleurs reconnu pour son excellence énergétique puisqu'il est labellisé HQE (haute qualité environnementale) Exceptionnel, BREEAM Excellent, Effinergie+ (référentiel 2012) et Biosourcé (référentiel 2015). C'est également le premier immeuble en Île-de-France ayant obtenu le label E+C- (bâtiment à énergie positive et réduction carbone) et l'un des 10 premiers projets s'étant vu attribuer le label BBCA (bâtiment bas carbone).

Idéalement situé au pied de la station Porte de Clichy qui donne accès à la ligne 13 du métro, au T3, au RER C et qui accueillera très prochainement la ligne 14, l'ensemble immobilier s'inscrit au coeur d'un pôle économique dynamique qui devrait, à horizon fin 2022, accueillir 12.700 emplois, offrant un emplacement privilégié pour les entreprises.

"Thémis est la quatrième acquisition du Groupe sur l'axe de la ligne 14 Saint Lazare-Saint Denis, après les immeubles Season à Paris ainsi que Loft et Factory à Clichy. Elle confirme la volonté d'AG2R LA MONDIALE de poursuivre son développement patrimonial dans des quartiers dynamiques, en s'appuyant sur sa capacité à créer de la valeur lors de travaux de développement. À travers cette opération, le Groupe affirme une nouvelle fois son engagement en matière d'investissement socialement responsable (ISR)" précise Isabelle Clerc, Directeur de l'immobilier de placement d'AG2R LA MONDIALE.

AG2R LA MONDIALE a engagé une réflexion pour redéfinit l'usage de cet immeuble. Le Groupe prévoit notamment des animations innovantes au rez-de-chaussée et le développement de services aux utilisateurs : accueil modernisé, espaces de restauration modulables, lieux dédiés au bien-être, etc.

Pour cette acquisition, AG2R LA MONDIALE a été conseillé par l'étude 14 Pyramides, DLA Piper et Orféo. Covéa était représenté par l'étude Chevreux. L'opération a été pilotée par Strategies & Corp dans le cadre d'un mandat co-exclusif avec Cushman & Wakefield.