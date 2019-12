AG2R La Mondiale a inauguré l'immeuble Hight à Paris 8e

(Boursier.com) — André Renaudin, Directeur général d'AG2R LA MONDIALE, Véronique Bédague, Directrice générale déléguée de Nexity, et Philippe Chiambaretta, architecte-fondateur de PCA-STREAM, ont inauguré l'immeuble "Hight" situé 8 rue de Penthièvre dans le 8e arrondissement de Paris, fin novembre.

Acquis en février 2016 auprès de l'État, cet immeuble a fait l'objet d'une restructuration lourde menée par Nexity, via son activité de promotion tertiaire, Nexity Immobilier d'entreprise, pendant près de 18 mois. Il offre désormais 8 159 m(2) de bureaux correspondant aux standards internationaux et intégrant une démarche environnementale et de performance énergétique ambitieuse.

Conçu par l'architecte Philippe Chiambaretta et son agence PCA-STREAM, Hight propose des espaces entièrement repensés avec de grands plateaux modulables de plus de 900 m(2) et présente une nouvelle façade qui donne une identité forte à l'immeuble. Il comprend également 2.000 m(2) d'espaces végétalisés composés d'un jardin intérieur, de nombreuses terrasses ainsi que de patios. Un espace vert unique, véritable écrin dans l'univers minéral du 8e arrondissement.

Ce bâtiment, doté des certifications et des labels Haute qualité environnementale (HQE) niveau exceptionnel, Breeam Very Good et Leed Niveau Gold, s'inscrit dans l'engagement de responsabilité sociétale d'AG2R LA MONDIALE et dans sa stratégie consistant à se positionner sur des actifs en développement dans des quartiers d'affaires de premier plan.

Hight a trouvé preneur dès sa livraison auprès d'un locataire de premier rang. Cette transaction locative a été réalisée par CBRE dans le cadre d'un mandat tri-exclusif avec Cushman & Wakefield et JLL.