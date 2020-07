AG : BNPP AM décrypte les grandes tendances

AG : BNPP AM décrypte les grandes tendances









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Alors que la pandémie de Covid-19 a ébranlé la plupart des secteurs, entraînant des incertitudes sur les marchés et un ralentissement économique sans précédent, la nécessité d'agir pour un avenir plus durable n'en devient que plus urgente... A l'occasion de la fin de la saison 2020 des assemblées générales, BNP Paribas Asset Management confirme ses engagements en faveur de meilleures pratiques environnementales, sociales et de gouvernance, en accord avec sa Politique de Vote...

Bien que la majorité des assemblées générales se sont tenues à huis clos, sans la présence physique des actionnaires, ces derniers ont pu exercer leurs droits dans des conditions exceptionnelles compte tenu des circonstances. La plupart des entreprises ont fait appel aux solutions digitales pour diffuser en ligne et en direct l'assemblée générale, le vote par correspondance sur les résolutions a été largement utilisé et la possibilité de poser des questions écrites en amont de l'assemblée générale a été assouplie.

Ce dispositif révisé n'a toutefois pas changé la manière dont BNPP AM, en tant qu'actionnaire actif, a analysé les résolutions et voté lors des AG 2020, tout en opérant un dialogue actif avec les sociétés tout au long de l'année. BNPP AM a poursuivi ses engagements en votant en faveur des actions liées au développement durable, en particulier dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, l'accélération de la transition énergétique ou en faveur de l'égalité et de la diversité au sein des conseils d'administration.

Allocation responsable

Parmi les convictions de BNPP AM, une attention particulière a été portée sur l'allocation responsable du capital des sociétés dans lesquelles elle investit, qui ne doit pas remettre en cause la stratégie de gouvernance à long terme, tout en tenant également compte des déséquilibres sociaux résultant de la crise. Dans un souci de transparence, nous incitons les entreprises à communiquer de façon explicite sur la prise en compte de la pandémie et ses impacts directs sur l'allocation de capital...

"Cette année, et dans la continuité de nos actions 2019, nous avons poursuivi nos engagements en matière de vote :

En 2020, BNPP AM s'est opposé à 34% des résolutions proposées par les sociétés (comparé à 27,8% l'année précédente), une opposition principalement concentrée sur la rémunération des dirigeants (60% des résolutions de rémunération ayant fait l'objet d'une opposition), les opérations financières (46%), et l'élection du conseil d'administration (37%)".

Résolutions

"Nous avons poursuivi l'intégration de la transition énergétique dans notre politique de vote et d'engagement : nous avons soutenu 93% des propositions d'actionnaires sur le changement climatique, déposé 4 résolutions d'actionnaires sur le lobbying climatique (Chevron, Delta, United et Exxon), et nous nous sommes opposés à 355 résolutions proposées par des sociétés (élection du conseil ou approbation des comptes) en raison de considération environnementales ou sociales.En votant contre l'ensemble des membres du conseil d'administration en l'absence de femme, une exigence déjà présente en 2019 qui a été renforcée cette année avec un seuil minimum de 30% de femmes en Europe, en Amérique du Nord, en Australie et en Nouvelle-Zélande" poursuit l'établissement.

Helena Vines Fiestas, Responsable Stewardship & Policy au sein de BNP Paribas Asset Management, commente : "Alors que nous sommes confrontés à un futur plus qu'incertain, nous avons besoin de davantage de gouvernance, non pas moins. La manière dont les entreprises gèrent les risques systémiques et renforcent leur résilience devient essentielle pour garantir des rendements à long-terme. A l'occasion de cette saison 2020 des assemblées générales, il est plus que jamais primordial que les entreprises obtiennent le soutien de leurs actionnaires pour consolider leurs positions ainsi que leurs plans de relance durable, tout comme notre rôle en tant qu'actionnaire engagé est de les soutenir dans leurs efforts pour y parvenir."