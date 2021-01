Africa Pay, la 1ère néo-banque en Afrique, lance une levée de fonds de 10 ME

(Boursier.com) — Alors qu'en France près de 99% de la population dispose d'un compte en banque, le taux de bancarisation est beaucoup plus faible en Afrique : il serait d'à peine 18% dans les pays de l'UEMOA (Union économique monétaire Ouest-africaine) selon les chiffres officiels de la BCEAO (Banque centrale des états d'Afrique de l'Ouest) et d'environ 10% sur l'ensemble du continent. Ainsi, une grande majorité de la population ne dispose pas d'accès à des comptes, des crédits, des plateformes boursières, etc...

Si les banques traditionnelles cherchent à développer leur maillage sur tout le territoire, les acteurs de la FinTech cherchent à apporter des solutions performantes et immédiatement opérationnelles dès maintenant. En effet, le taux de pénétration des téléphones portables, très élevé, ouvre des perspectives très intéressantes (ex : 92% en Afrique de l'Ouest dès 2016).

Dans ce contexte, Africa Pay, la 1ère néo-banque en Afrique, mise sur le mobile banking et dématérialise tous les services physiques sur des interfaces mobiles (smartphone, tablette....). L'objectif est de proposer des prestations bancaires accessibles à tous, 7j/7 et 24h/24.