Afix Group : Le Fonds Predirec ABL-2 de Sienna Private Credit à la manoeuvre

(Boursier.com) — Le fonds de financement collatéralisé des entreprises Predirec ABL-2, géré par Sienna Private Credit, (anciennement Acofi Gestion) a conclu une opération de financement pour Afix Group (www.afixgroup.com), permettant la création de Finscaff, véhicule de financement du groupe. Cette transaction dotée dans un premier temps de 5 ME est destinée à financer un stock d'échafaudages produit par Afix Group et loués dans son réseau clients. L'opération a été sourcée par PrivateLending, la plateforme belge spécialisée dans les financements alternatifs.

Afix est un groupe verticalement intégré qui fabrique, vend et loue une large gamme de pièces et de structures d'échafaudages pour des secteurs diversifiés tels que la construction et les travaux publics, l'industrie, la construction navale et l'évènementiel.

En tant que fournisseur complet d'échafaudages, Afix Group propose aux clients des échafaudages multidirectionnels de première qualité en vente et en location, mais aussi des services d'échafaudage, notamment en ingénierie, en gestion de projet, en financement et en montage.

Le fonds Predirec ABL-2, lancé en 2017 et disposant de 253 ME d'engagements, finance les PME/ETI européennes peu ou mal financées par les banques en mettant en place des financements adossés aux actifs des entreprises (machines, stocks, immobilier, etc.). Il termine en ce moment son déploiement.

Son successeur, Predirec ABL-3, lancé en 2022 avec un objectif de 350 ME d'engagements, reprend cette stratégie d'investissement en y intégrant une démarche "impact" durable, quantifiée et contrôlée grâce à la mise en place de clauses incitatives.