AEW signe avec un fonds de pension public allemand

AEW signe avec un fonds de pension public allemand









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — AEW a signé un nouveau mandat avec un Fonds de pension public allemand - Rheinische Versorgungskassen - pour un montant de 150 ME. Retenue à l'issue d'un appel d'offres très compétitif, AEW mettra en oeuvre, pour ce mandat, une stratégie d'investissement core visant des actifs bureaux et commerce en France.

Le Fonds de pension public RVK dispose d'un portefeuille d'actifs immobiliers de 1,5 MdE et cette classe d'actifs est significative dans la stratégie d'allocation d'actifs globale de ce Fonds basé à Cologne.

Avec un LVT à 40-45%, le mandat dispose d'une capacité d'investissement totale de 250/300 ME. AEW va déployer ces capitaux dans des actifs bureau et commerce essentiellement sur le marché parisien. Les équipes d'AEW disposent déjà d'un pipeline de plus de 100 ME d'acquisitions potentielles dont certaines en exclusivité.

Stephan Boenning, Head of Germany and CEE chez AEW, a déclaré : "Nous sommes ravis d'avoir remporté ce mandat qui démontre la force de notre plateforme européenne et notre capacité à fédérer notre réseau d'experts locaux. Nous avons déjà identifié un certain nombre d'opportunités d'investissement en France pour notre client et nous envisageons de réaliser nos premiers investissements pour le compte de RVK au cours des prochaines semaines."