AEW renforce sa plateforme de dette immobilière pour poursuivre son développement

(Boursier.com) — AEW , un des leaders de l'investissement immobilier, affilié de Natixis Investment Managers, se renforce en intégrant l'activité de gestion de dette immobilière lancée il y a près de 10 ans en partenariat avec Ostrum Asset Management. La nouvelle plateforme de dette immobilière d'AEW est dirigée par Cyril Hoyaux, Head of Debt Funds and Mandates.

Pour AEW, l'activité de gestion de dette immobilière pour compte de tiers représente désormais près de 2,5 MdsE de créances sous gestion en Europe (c. 4,5 Mds d'euros au niveau mondial), réparties entre 7 fonds et mandats et gérées par une équipe de 10 professionnels expérimentés.

Raphaël Brault, Head of Institutional Business chez AEW commente : "Cette opération s'inscrit dans notre ambition de positionner AEW comme acteur mondial majeur dans la gestion de dette immobilière. En effet, la dette privée immobilière est un de nos axes de développement stratégiques qui répond à un

appétit croissant des investisseurs à la recherche de rendements et voulant participer au financement de l'économie réelle."