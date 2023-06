AEW Patrimoine acquiert le centre commercial Passy Plaza à Paris

(Boursier.com) — AEW , l'un des leaders mondiaux de l'investissement immobilier et de la gestion d'actifs, annonce l'acquisition du centre commercial "Passy Plaza" dans le XVIème arrondissement de Paris. L'actif a été acquis auprès de Generali pour le compte de 3 SCPI gérées par AEW Patrimoine : Atout Pierre Diversification, FructiPierre et Immo Evolutif.

Ce centre commercial d'une surface totale de plus de 13.000 m2 se développe sur 4 étages, incluant 2 niveaux de commerces et 2 niveaux de parking. L'actif, loué à 25 locataires dont notamment des enseignes emblématiques telles que Uniqlo et Zara Home, a été entièrement rénové en 2018 dans le but d'améliorer la performance énergétique et de moderniser le design du centre.

L'actif est situé 53 rue de Passy à proximité des stations du métro Passy (ligne 6) et La Muette (ligne 9), ainsi que de la gare Boulainvilliers du RER C. L'actif est situé dans un quartier de Paris à fort pouvoir d'achat et représente une offre commerciale importante dans une zone où le taux de vacance est actuellement inférieur à 1% pour les actifs commerciaux...