AEW Ciloger engage l'achat d'un immeuble de bureaux d'une surface totale de 7.500 m2 à Boulogne-Billancourt









(Boursier.com) — AEW Ciloger engage l'achat d'un immeuble de bureaux d'une surface totale de 7.500 m2 à Boulogne-Billancourt pour le compte de deux fonds grand public.

Isabelle Rossignol, Directeur Général Délégué de l'activité Grand Public d'AEW Ciloger commente : "Cette acquisition illustre notre capacité à faire bénéficier nos SCPI de rendement des meilleures opportunités du moment, dans un marché où la qualité de signature du locataire et les qualités du bâtiment (confort, souplesse d'aménagement, vertus environnementales et présence d'espaces extérieurs), sont très présents à l'esprit des investisseurs."

L'actif sera livré au 1er semestre 2022 à l'issue d'une opération de restructuration lourde visant la certification BREEAM Niveau Excellent et le label Wired Score Niveau Silver.

Il développera environ 7.500 m(2) au total et comprendra 134 parkings. L'actif est entièrement préloué à Alten, un des leaders mondiaux de l'ingénierie et du conseil technologique, pour une durée ferme de 10 ans.