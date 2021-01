AEW Ciloger acquiert le 11 rue de Prony pour sa SCPI Immo Evolutif

(Boursier.com) — AEW , un des leaders de l'investissement immobilier et de la gestion d'actifs, annonce l'acquisition mi-décembre 2020 d'un immeuble de bureaux situé 11 rue de Prony à Paris 17ème, pour le compte de la SCPI Immo Evolutif.

Cet immeuble de 2.600m(2), composé d'un hôtel particulier historique et d'une extension moderne, est entièrement loué à The Kooples (groupe Maus Frères - Lacoste, Aigle...), pour son siège social.

Situé dans le QCA de Paris, à proximité immédiate du Parc Monceau, l'immeuble bénéficie d'une localisation recherchée et d'une excellente desserte via les stations de métro Wagram et Monceau, ainsi que la gare RER Pereire.