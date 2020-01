AEW Ciloger acquiert l'immeuble de bureaux "Helios" à Massy pour le compte de 4 de ses fonds 'grand public'

(Boursier.com) — AEW Ciloger annonce l'acquisition de l'immeuble de bureaux "Helios" 25 avenue Carnot à Massy, auprès d'Amundi Immobilier. L'actif, livré en 2015, développe une surface d'environ 16.000 m(2) et 408 places de parkings. Il bénéficie des certifications BREEAM Very Good, HQE Exceptionnel et RT 2012.

AEW Ciloger a acquis l'immeuble en indivision pour le compte de plusieurs fonds grand-public : l'OPCI IMMO DIVERSIFICATION, la SCPI ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION, la SCPI FRUCTIREGIONS EUROPE et la SCPI PIERRE PLUS.

L'actif "Helios" est intégralement loué à 4 locataires avec une durée d'engagement ferme moyenne de 4,4 années. Le locataire principal, Ericsson France est profondément ancré à Massy, son siège y étant implanté depuis 28 ans.