AEW annonce la labélisation ISR de ses OPCI grand-public

(Boursier.com) — La division Patrimoine d'AEW annonce que ses deux OPCI grand-public, FRANCEUROPE IMMO et IMMO DIVERSIFICATION ont reçu le label ISR immobilier délivré par l'AFNOR.

Ce label a été créé afin de faire progresser les pratiques ESG des gestionnaires d'actifs immobiliers et fournir aux investisseurs un outil d'évaluation fiable et transparent. AEW a joué un rôle central dans la création du Label ISR immobilier au sein du groupe de travail ASPIM-AFG en apportant son regard de société de gestion et son expertise dans l'investissement responsable.

AEW est convaincue qu'une approche durable et responsable des investissements immobiliers permet non seulement de préserver la valeur des actifs de ses clients mais aussi de les valoriser. C'est pourquoi AEW propose une large gamme de stratégies ESG à ses investisseurs et met en oeuvre une variété de solutions permettant d'évaluer et de faire progresser la performance ESG des immeubles gérés par la société.

Antoine Barbier, Directeur du Développement de la division Patrimoine d'AEW, commente : "Nous sommes fiers d'avoir reçu le label ISR pour nos deux OPCI grand-public. L'obtention de ce label ambitieux et exigeant est une reconnaissance de la contribution d'AEW à un urbanisme local durable et responsable. Cette certification nous engage également à l'amélioration continue de notre patrimoine existant afin d'augmenter la performance ESG de nos fonds."

Thierry Laquitaine, Directeur de l'Investissement Socialement Responsable d'AEW, déclare : "Le label ISR en immobilier est un formidable levier : il va permettre d'orienter les épargnants vers des placements responsables et des actifs répondants aux grands défis de société. Son obtention pour nos deux OPCI grand-public concrétise et valorise les démarches déjà présentes chez AEW depuis plus de 10 ans. AEW est honorée d'avoir pu apporter ses connaissances et son expertise à la création de ce label stratégique, qui place la barre très haut pour que l'industrie de l'immobilier d'entreprise accélère sa transformation."

AEW est certaine que l'immobilier peut devenir un contributeur de la transition écologique. C'est pourquoi elle adopte depuis longtemps une démarche responsable et s'efforce d'améliorer la performance environnementale, sociale, de gouvernance et de résilience (ESG+R) de ses portefeuilles. Depuis 2009 AEW est signataire des Principes pour l'Investissement Responsable (PRI) des Nations Unies et a obtenu en 2020 la note maximale sur la gouvernance A+ et A sur le portefeuille.

AEW est membre du Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) et participe à ce titre aux évaluations GRESB sur six fonds, tous classés green stars. AEW est aussi membre de l'Observatoire de l'Immobilier durable, membre fondateur et président de l'association CircoLab et membre de l'Institutional Investor Group on Climate Change (IIGCC).

À PROPOS D'AEW

AEW est l'un des leaders mondiaux du conseil en investissement et de la gestion d'actifs immobiliers avec 75,4 MdsE d'actifs sous gestion au 30 juin 2021. AEW compte plus de 780 collaborateurs avec des bureaux notamment à Boston, Londres, Paris et Hong Kong. AEW offre à ses clients une large gamme de produits d'investissement immobiliers incluant des fonds sectoriels, des mandats, des valeurs immobilières cotées au travers d'une vaste palette de stratégies d'investissement. AEW représente la plateforme d'investment management immobiliers de Natixis Investment Managers, l'un des leaders de la gestion d'actifs dans le monde.

Au 30 juin 2021, AEW gérait en Europe 36,6 MdsE d'actifs immobiliers pour le compte de nombreux fonds et mandats, dont 23 SCPI et 2 OPCI grand public en France représentant 8 MdsEUR, qui classent AEW1 parmi les cinq plus grands acteurs2 de l'épargne immobilière intermédiée en France. AEW compte plus de 440 collaborateurs répartis dans 9 bureaux en Europe et détient un long track record dans la mise en oeuvre réussie, pour le compte de ses clients, de stratégies d'investissement core, value added et opportuniste. Ces cinq dernières années, AEW a effectué des opérations immobilières d'acquisition et d'arbitrage pour un volume total de plus de 21 MdsE en Europe.