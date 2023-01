AEW annonce l'acquisition d'un Retail Park à Chambery

(Boursier.com) — AEW , l'un des leaders mondiaux de l'investissement immobilier et de la gestion d'actifs, annonce l'acquisition d'un Retail Park situé à Chambéry (73). L'actif a été acquis pour le compte de fonds gérés par AEW Patrimoine et notamment une SCI dédiée aux SCPI PIERRE PLUS et ACTIPIERRE EUROPE.

Au coeur même de la ZAC des Landiers, 1er pôle commercial pour la région de la Savoie, cet ensemble est composé de 4 cellules commerciales louées à 100% à 4 grandes enseignes nationales : Action, Chaussea, Boulanger ou Easy Cash qui présentent toutes de bonne qualité de signature.

Livré en 2014 et n'ayant jamais connu de vacance depuis, le Retail Park bénéficie d'un excellent emplacement et accès aux infrastructures locales renforçant son attractivité. Idéalement situé au nord de la ville de Chambéry, facilement accessible depuis le centre-ville de par sa proximité avec la N102 et l'A43 offre une zone de chalandise couvrant les bassins de population de la région.