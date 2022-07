AEW acquisition d'un actif de logistique urbaine de 4.500 m(2) pour le compte de LOGISTIS

(Boursier.com) — AEW , l'un des leaders mondiaux du conseil en investissement et de la gestion d'actifs immobiliers, un affilié de Natixis Investment Managers, annonce l'acquisition off-market, auprès d'Altarea Commerce, d'un actif de logistique urbaine de 4.500 m(2) pour le compte de LOGISTIS, son fonds spécialisé dans la logistique pan-européenne.

L'actif vient d'être restructuré et rénové par Altarea Commerce avec l'assistance de CORSALIS - Logistics Real Estate, concepteur et développeur du projet. Il est totalement loué à La Belle Vie, l'acteur foodtech à la croissance la plus rapide de la région parisienne, qui utilise l'espace comme plateforme de distribution locale desservant l'ensemble de la capitale.

Situé au coeur du 12ème arrondissement de Paris, rue de Reuilly, avec un accès direct au périphérique et autres voies intérieures, l'actif bénéficie d'une zone de chalandise de plus de 5 millions de consommateurs habitant à moins de 30 minutes à vélo ou en voiture. La majorité des flux de livraison au départ de cet actif seront opérés par mobilité propre.

Ludovic Bernini, Fund Manager de LOGISTIS, déclare : " Nous continuons à constater que la demande d'espaces logistiques urbains de premier ordre ne faiblit pas, en raison de l'évolution constante du comportement des consommateurs. Ces facteurs structurels appuient notre décision d'acquérir l'entrepôt de Reuilly qui est l'un des rares véritables actifs de logistique urbaine de grande taille dans Paris intra-muros, totalement intégré au tissu urbain."

La stratégie d'AEW pour LOGISTIS consiste à poursuivre l'acquisition et le développement d'actifs stratégiques dans des localisations prime en Europe, allant des grands parcs logistiques multimodaux aux plateformes de logistique urbaine.

Depuis le lancement de la plateforme en 1999, LOGISTIS a constitué un portefeuille de 3,4 millions de m(2) comprenant 120 actifs logistiques répartis sur 51 sites en Europe.

A ce portefeuille livré s'ajoutent 16 bâtiments en cours de construction pour une surface totale de 0,5 million de m(2) et un pipeline de développement d'environ 0,3 million de m(2). En 2021, LOGISTIS a confirmé son statut de "Green Stars 5 étoiles" dans le référentiel GRESB.

Dans cette transaction AEW a été conseillée par L'étude Wargny Katz, le Cabinet Gide, les sociétés ELAN, Arcadis et CBRE Valuation.