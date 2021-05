AEW acquiert une plateforme de logistique urbaine en Italie pour son fonds EUROCORE

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — AEW , un des leaders mondiaux de l'investissement immobilier, acquiert un entrepôt de 8.500 m(2) dédié à la logistique du dernier kilomètre dans le nord de l'Italie. Cette acquisition off-market permet au fonds core ouvert paneuropéen d'AEW, EUROCORE, de porter son volume d'investissement à 210 ME avec la réalisation de cinq transactions seulement 3 mois après la création du Fonds.

L'entrepôt dédié à la logistique urbaine est stratégiquement situé à la jonction des autoroutes A4 BreBeMi, permettant un accès efficace à Brescia puis Milan et Turin. Il est entièrement loué dans le cadre d'un bail de 9 ans à un leader mondial du e-commerce. Construit en 2020, l'actif répond à des critères ESG très élevés et dispose d'une certification BREEAM excellent.

EUROCORE vise à offrir des rendements stables et durables en investissant dans d'un portefeuille diversifié, composé d'actifs core de bureaux, de logistiques et résidentiels. Conforme à l'approche d'AEW, le Fonds poursuit une stratégie ESG ambitieuse et cible notamment l'acquisition d'actifs disposant de label environnementaux, d'un bilan énergétique efficace et contribuant à un urbanisme local durable et responsable. Cette dernière acquisition est en phase avec la stratégie du Fonds qui répond à une demande des utilisateurs qui évolue avec l'urbanisation croissante, les changements démographiques et l'essor des nouvelles technologies.