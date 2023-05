AEW acquiert un immeuble de commerce à Cannes

(Boursier.com) — AEW , l'un des leaders mondiaux de l'investissement immobilier et de la gestion d'actifs, annonce l'acquisition pour le compte de FONDIS, son véhicule spécialisé dans les immeubles de commerce en France, d'un actif "prime" en pleine propriété d'une surface totale de 375 m(2) dans le centre de Cannes.

L'immeuble est situé 118 rue d'Antibes, le principal axe commerçant du centre-ville de Cannes regroupant plus de 200 enseignes, à 400 mètres du Boulevard de la Croisette et à 650 mètres de la gare. Le secteur est très animé et bénéficie d'une importante fréquentation piétonnière ainsi que de la présence de nombreux restaurants dans les rues adjacentes.