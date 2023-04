AEW acquiert un immeuble de bureaux d'une surface d'environ 18.700 m(2) à Lyon Gerland

(Boursier.com) — AEW , l'un des leaders mondiaux de l'investissement immobilier et de la gestion d'actifs, annonce l'acquisition de Welink auprès de Ginkgo, plateforme d'investissement de premier plan dédiée à la régénération urbaine durable en Europe. Welink est un immeuble de bureaux de 18.663 m2 de surface de plancher situé Boulevard de l'Artillerie dans le 7ème arrondissement de Lyon, implanté dans l'îlot Canopéa, ancienne friche des usines Fagor Brandt en cours de réaménagement dans le but de constituer un environnement de mixité urbaine d'environ 80.000 m2 d'activités économiques et de logements.

La transaction s'inscrit dans le cadre d'un mandat institutionnel pour le compte d'un acteur français de premier rang pour un montant d'environ 100 millions d'euros.