AEW acquiert le siège social de Swiss Life AM à Cologne en Allemagne

(Boursier.com) — AEW , l'un des leaders mondiaux de l'investissement immobilier et de la gestion d'actifs, annonce l'acquisition de Grand Slam, un complexe de bureaux de pointe situé dans le centre de Cologne en Allemagne. L'actif a été acquis pour le compte de l'un des fonds gérés par AEW auprès de Swiss Life Asset Managers.

Grand Slam, qui comprend environ 8.000 m2 d'espace de bureaux répartis sur deux bâtiments, a été largement rénové en 2022 tout en conservant sa façade et son escalier classés et permet d'offrir aux occupants un espace de travail ultramoderne et de très haut standing, pré-certifié DGNB Gold.

Les travaux sont venus renforcer le caractère durable de l'ensemble immobilier avec l'installation d'une unité de contrôle des températures intelligente ainsi qu'un système de ventilation et de chauffage optimisés pour une meilleure efficience énergétique. De nombreuses bornes de recharges électriques sont désormais disponibles sur le site et 70 places de parking-vélos supplémentaires ont été créés.

L'actif est presque entièrement loué à des locataires de qualité et opérant sur des secteurs divers, y compris Swiss Life Asset Managers qui a transféré leur siège social dans l'immeuble, dans le cadre d'un contrat de location à long terme de 15 ans.

Grand Slam est localisé au 36, Clever Strass et adjacente du 3, Mevissenstrasse, à Cologne, la 4ème plus grande ville d'Allemagne. L'emplacement est très bien desservi par les transports publics grâce à la station de bus et de tramway avoisinante, Reichenspergerplatz, et se trouve à moins de cinq minutes de la gare de Cologne.

Tobias Schnurer, Director of Investment chez AEW, commente : "Grand Slam représente une excellente opportunité d'investissement portant sur un actif de bureaux de prestige, moderne et entièrement rénové, capable de générer des revenus sûrs à long terme. Nous continuons d'adopter une approche très sélective des opportunités sur le marché allemand du bureaux, en se concentrant sur des actifs de haute qualité dont nous décelons le potentiel de création de valeur future et de revenus stables. Cologne est l'une des quatre villes d'Allemagne les plus attractives en matière de bureaux et, compte tenu de son emplacement idéal, Grand Slam offre une excellente infrastructure et un remarquable ancrage local lui facilitant l'accès à de nombreux services."