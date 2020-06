AEW acquiert "Haus am Rudolfplatz" à Cologne en Allemagne

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — AEW, annonce l'acquisition en VEFA d'un actif prime mixte dans le centre de Cologne, pour le compte d'un groupe d'assurance allemand, auprès de Development Partner AG.

Le projet, "Haus Am Rudolfplatz" dessiné par l'architecte de renom Max Dudler, développera une surface totale de 8 852 m(2) et sera livré au printemps 2022.

"Haus Am Rudolfplatz" est un projet de construction majeur qui délivrera 5.789 m(2) de bureaux Grade A et 2 773 m(2) de locaux commerciaux et de restauration, ainsi que des espaces de stockage et 34 places de parking souterrain, le tout sur une hauteur de 8 étages. L'actif est situé au coeur de la vieille ville de Cologne, à côté de la porte médiévale Hahnentor, à proximité d'un axe routier majeur, d'un hub de transports en commun et de la zone commerçante du centre-ville.

Cologne est la quatrième plus grande ville d'Allemagne avec plus d'un million d'habitants et plus de 10 millions avec la banlieue. Elle fait également partie des 7 marchés de bureaux principaux et détient de solides fondamentaux de croissance.