AEW a levé 500 ME de capitaux supplémentaires pour LOGISTIS

AEW a levé 500 ME de capitaux supplémentaires pour LOGISTIS









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — AEW , un des leaders mondiaux de l'investissement immobilier, annonce avoir levé 500 millions d'euros de capitaux supplémentaires pour LOGISTIS, son fonds pan-européen spécialisé en immobilier logistique, portant le total des fonds propres du Fonds à plus de 2,7 milliards d'euros. Cette levée de fonds, entièrement souscrite auprès d'investisseurs existants, facilitera la poursuite de l'expansion de la plateforme en Europe continentale.

Le capital additionnel permettra à la plateforme LOGISTIS d'atteindre environ 5,4 milliards d'euros d'actifs sous gestion, à travers l'acquisition de développements en blanc, d'actifs existants et de clés-en-main locatifs dans des emplacements bénéficiant d'une forte demande des utilisateurs.

Le Fonds déploie sa stratégie d'investissement principalement en établissant des partenariats avec des promoteurs indépendants spécialisés, soutenant en amont leur pipeline de projets. Cette approche permet à LOGISTIS d'optimiser le volume de son sourcing et la qualité de sa sélection d'actifs tout en participant activement à la chaine de création de valeur en développant des immeubles difficiles à répliquer.

Depuis le lancement de sa plateforme en 1999, LOGISTIS a bâti un portefeuille de 3,3 millions de m(2), qui comprend 110 actifs logistiques répartis sur 49 sites à travers l'Europe, pour une valeur totale d'environ 3,4 milliards d'euros et un pipeline de développements en cours d'environ 1 milliard d'euros. Le portefeuille LOGISTIS présente un taux d'occupation stabilisé à 95% et un rendement de distribution annuel moyen de l'ordre de 5%.

La stratégie d'AEW pour LOGISTIS vise à diversifier et à intensifier sa présence dans les principaux centres logistiques d'Europe, en y déployant une approche "develop-to-core" ciblant des localisations et des actifs stratégiques, allant des grands parcs logistiques multimodaux aux plateformes de logistiques urbaines. Le Fonds, qui se concentre sur l'acquisition et le développement d'actifs hautement durables et sur l'étroite collaboration avec ses locataires par le biais de baux verts, a reçu 5 étoiles au titre du benchmark de performance ESG (Environnementale, Sociale et Gouvernance) de GRESB en 2020.