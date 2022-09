Aether Financial Services partenaire de l'IPEM 2022

(Boursier.com) — Leader français indépendant des services d'exécution des transactions financières, Aether Financial Services est à nouveau partenaire de l'International Private Equity Market pour son édition 2022.

L'IPEM, événement international consacré au capital investissement, réunira, les 20, 21 et 22 septembre prochains au Palais des Festivals de Cannes, 2.000 participants représentant plus de 600 sociétés.

A cette occasion, Edouard Narboux, CEO et co-fondateur d'Aether Financial Services interviendra sur le panel : "Où regarder - quelles prédictions face au contexte inflationniste ? Ce workshop se déroulera le 21 septembre de 14h à 15h.

Dans ce débat, différents représentants de l'écosystème de la dette privée seront interrogés sur les sujets brûlants qui animent le marché européen, notamment les opportunités d'investissement dans un environnement de taux d'intérêt plus élevés. Cette table ronde portera également sur l'influence de la conjoncture actuelle sur les conditions de collecte de fonds et la pertinence de l'investissement du Private Equity.

"Nous sommes ravis de renouveler notre partenariat avec l'IPEM pour cette édition 2022. Notre position reconnue d'agent français leader sur la dette privée nous positionne comme l'interlocuteur privilégié et crédible pour l'ensemble des acteurs de la chaîne du Private Equity. Acteur de référence du métier de "l'Agency" en France comme à l'International, il est donc naturel de nous investir lors de ce rendez-vous incontournable du capital investissement qui offre de formidables opportunités de discussions, de rencontres, d'échanges de points de vue et d'expériences" déclare Edouard Narboux, CEO et cofondateur d'Aether Financial Services.