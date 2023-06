Aether Financial Services franchit un cap majeur

(Boursier.com) — Aether Financial Services, leader français indépendant en matière d'exécution des transactions financières, franchit un cap majeur avec l'obtention de l'agrément de Prestataire de Services de Paiements (PSP) délivré par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR). Par cette décision, et sous réserve de la levée des conditions suspensives, Aether FS sera désormais en capacité de gérer des flux pour le compte de tiers, témoignant de sa volonté de proposer à ses clients une offre de services globale sur toute la chaîne de valeur de la gestion des transactions financières.

Dans le cadre d'une démarche structurante et exigeante engagée depuis plusieurs mois, Aether FS va devenir une institution régulée par l'obtention de son agrément par décision de l'ACPR. Cette évolution va désormais permettre à Aether FS de gérer les flux financiers de ses clients dans toute la France dans un premier temps, puis, sous réserve des accords des autorités compétentes, dans toute l'Union européenne d'ici quelques mois.

Depuis sa création en 2015, Aether Financial Services place au coeur de son projet d'entreprise la satisfaction de ses clients, matérialisé dès 2017 par la certification ISO 9001*. Avec cet agrément, Aether FS élargira sa gamme de services en couvrant l'ensemble des besoins de sa clientèle sur son marché historique ainsi que via de nouveaux services additionnels. Aether FS sera en effet la seule société indépendante française disposant de cet agrément sur son segment de marché. Elle deviendra donc une alternative intégrée aux banques pour les problématiques d'agency en se positionnant comme un véritable one-stop-shop dans le domaine du non coté.