Aether Financial Services et CLOSD nouent un partenariat opérationnel pour simplifier les opérations de M&A

(Boursier.com) — Aether Financial Services, leader français indépendant en matière d'exécution des transactions financières, et CLOSD, plateforme de gestion de projets juridiques collaborative, annoncent la conclusion d'un partenariat opérationnel. Les expertises combinées CLOSD et d'Aether FS permettent de simplifier la gestion des opérations de M&A lors des phases de closings et post-closings qui sont fréquemment sources de stress et d'anxiété pour les parties.

Ce partenariat offre à la clientèle de Closd une prestation unique, inédite et complète de facilitation d'une opération de M&A, de la préparation de la documentation à la réalisation effective des flux de closing et suivi du séquestre.

Cette rencontre du numérique et de la gestion des flux va assurer aux parties et conseils en M&A de rester concentrés sur leur expertise et leurs problématiques transactionnelles.

Les partenariats avec Aloe Private Equity ou SAFOST et l'obtention de l'agrément de Prestataire de Services de Paiements par l'ACPR (août 2023) démontrent qu'Aether FS poursuit sa dynamique de développement.

L'équipe d'Aether FS menée par Edouard Narboux (CEO) est composée de plus de 30 collaborateurs basés à Paris et à Londres. Elle a développé un savoir-faire unique en matière d'exécution de tous types de transactions depuis plus de 7 ans.

Créée en 2017, CLOSD est une plateforme collaborative qui vise à faire évoluer des pratiques anciennes et obsolètes grâce à la digitalisation, et rendre les opérations juridiques plus simples, rapides et sécurisées.