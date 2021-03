Aether Financial Services devient membre de la Loan Market Association

Aether Financial Services devient membre de la Loan Market Association









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Aether Financial Services, leader français indépendant dans l'exécution des transactions financières et expert de la dette privée en France, annonce devenir membre de la Loan Market Association ("LMA"). La LMA est l'association leader en Europe de la dette. Elle regroupe tous les intervenants du secteur et travaille pour l'amélioration et à la transparence sur les marchés primaire et secondaire de la zone EMEA.

Dans le cadre de l'accélération de son développement européen, Aether Financial Services devient membre de la LMA, la principale association des acteurs de la dette en Europe.

La présence européenne de AETHER Financial Services auprès des fonds de dette privée et des acteurs du private equity ne cesse de croître. "Nous sommes de plus en plus sollicités sur des deals européens. L'adhésion à la Loan Market Association est une étape naturelle qui assied notre légitimité à accompagner nos partenaires" précise Edouard Narboux, cofondateur de AETHER Financial Services.

"Nous sommes ravis d'être membre de la Loan Market Association. Grâce au travail de la LMA sur la documentation, la réglementation et les pratiques du marché, nous sommes en mesure d'apporter une nouvelle valeur ajoutée à nos clients" indique Henri-Pierre Jeancard, cofondateur de AETHER Financial Services. En tant que porte-parole faisant autorité dans les financements, la LMA travaille avec des prêteurs, des cabinets d'avocats, des emprunteurs et des régulateurs. En établissant des pratiques saines, la LMA est devenue une association incontournable auprès de tous les acteurs de la dette privée mais aussi auprès des législateurs.