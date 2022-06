AESTIAM célèbre le deuxième anniversaire de sa nouvelle identité

(Boursier.com) — Cumulant plus de 30 ans d'expérience et d'expertises complémentaires et fort du soutien de BlackFin Capital Partners, son nouvel actionnaire, AESTIAM a lancé un plan d'actions ambitieux autour d'Alexandre Claudet, visant à donner une nouvelle orientation stratégique à la société de gestion.

Dans un contexte d'évolutions sociétales impactantes, assorti d'une conjoncture économique complexe, le nouvel équilibre est loin d'avoir atteint le coeur de l'activité de la société de gestion. Il n'a fait que renforcer sa vision et celle de ses équipes. AESTIAM a ainsi disposé du recul nécessaire pour analyser les enjeux des secteurs de l'immobilier et de l'épargne, pour se reconfigurer et assurément, se réinventer.

Dotée de véritables savoir-faire sur les classes d'actifs majeurs que sont les bureaux et les commerces, AESTIAM intervient également sur des catégories plus spécialisées telles que l'hôtellerie et l'enseignement supérieur privé.

L'offre d'AESTIAM est actuellement composée de SCPI, véhicules immobiliers long terme et résilients, parmi lesquelles :

- Aestiam Placement Pierre, SCPI de bureaux

- Aestiam Pierre Rendement, SCPI de commerces

- Aestiam Cap'Hébergimmo, SCPI hôtellerie

Avec sa nouvelle signature "l'épargne immobilière engagée" AESTIAM marque plus que jamais sa volonté d'affirmer sa raison d'être, de donner un sens à la vision qu'elle porte sur son offre, son métier, ses clients, ses locataires, ses collaborateurs et ses fournisseurs.

A l'image de cette évolution, axe central de sa feuille de route, AESTIAM va poursuivre activement sa transformation, pour accroître sa relation de confiance et de proximité avec l'ensemble de ses clients et partenaires.