AESTIAM annonce l'arrivée de Lionel Lemarié en tant que directeur du développement

(Boursier.com) — Lionel Lemarié, 51 ans, rejoint AESTIAM après sept ans au poste de directeur commercial institutionnel au sein de La Française. Spécialiste du développement commercial, il a acquis une solide expérience dans des fonctions similaires au sein de grands noms de la gestion d'actifs tels que Mandarine Gestion ou CCR Asset Management.

Dans ses nouvelles fonctions chez AESTIAM, il sera chargé de contribuer au développement et à la distribution de l'offre, en participant à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la nouvelle stratégie commerciale.

"Nous sommes ravis d'accueillir Lionel dans notre équipe. Sa venue s'inscrit dans notre plan de croissance et reflète notre engagement à élargir notre gamme de services et de produits pour nos clients et nos partenaires dans une démarche plus large d'investissement durable" commente Alexandre Claudet, Président.

L'arrivée de Lionel Lemarié témoigne de la volonté d'AESTIAM de renforcer ses équipes, son expertise, son offre et ses services afin de conjuguer croissance durable et performance.