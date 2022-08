AESTIAM acquiert un immeuble indépendant à Nantes

(Boursier.com) — AESTIAM annonce l'acquisition d'un immeuble indépendant ERP 3ème catégorie, d'une surface utile de 1 960 m2 en R+2 au nord-est de Nantes, au parc de la Chantrerie, zone tertiaire de l'agglomération.

L'actif est situé au Sud de La Chantrerie, à proximité de l'Erdre, un parc tertiaire facilement accessible en transports et par l'autoroute A11, avec un accès direct à l'aéroport de Nantes et la gare TGV. Constitué de programmes mixtes (activités économiques et habitation) le parc de la Chantrerie bénéficie d'une concentration exceptionnelle d'entreprises et d'écoles supérieures telles que l'Ecole des Mines de Nantes ou encore Polytech'Nantes. Construit en 2004 et ayant bénéficié de travaux en 2014 puis en 2015, l'immeuble relève de la réglementation ERP 3ème catégorie.

Le bâtiment est aménagé pour accueillir un campus, grâce à des espaces dédiés mais est également adaptable et peut être destiné à un usage de bureaux. L'actif est entièrement loué pour un bail de 6 an fermes au CESI, l'une des 204 écoles d'ingénieurs françaises accréditées à délivrer un diplôme d'ingénieur. Elle compte plus de 26.000 étudiants au travers de 25 campus en France mais aussi en Espagne et en Algérie.

"Cette acquisition s'inscrit parfaitement dans la stratégie d'Aestiam Placement Pierre qui a fait de l'enseignement un axe de diversification avec déjà plusieurs acquisitions de ce type à son actif, telles que l'école AMOS à Lille ou encore l'immeuble Euclide à Marseille" déclare Frédérique FAUCONNIER, Directrice des investissements chez AESTIAM