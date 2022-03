Aéma Reim acquiert l'immeuble SKY à Paris

(Boursier.com) — Aéma Reim, acquiert pour le compte de la MACIF, l'immeuble SKY situé rue de Surène à Paris 8ème, auprès d'un fonds géré par Aerium. Bénéficiant d'une adresse prestigieuse au coeur du Quartier Central des Affaires, à proximité de la place de la Madeleine et de l'Elysée, l'immeuble développant une surface totale d'environ 3.500 m(2) sur 7 étages et environ 150 places de stationnement a été entièrement restructuré en 2020 et dispose d'un excellent niveau de prestations.

L'immeuble est entièrement occupé par deux locataires offrant une grande qualité de signature, sur la base d'une durée sécurisée résiduelle de près de 8 ans.