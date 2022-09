Aéma Groupe : succès de l'émission obligataire subordonnée de 500 ME émise par ABEILLE VIE

(Boursier.com) — Aéma Groupe annonce le succès de l'émission obligataire subordonnée de 500 ME, de type "Bullet", avec une maturité légale de 11 ans, et qualifiée en capital réglementaire Tier 2 au niveau du Groupe Aéma et de l'entité solo ABEILLE VIE.

Cette émission a été structurée dans un format "Sustainable", c'est-à-dire que le Groupe s'engage à investir un montant équivalent aux fonds reçus dans des actifs verts et sociaux, tel que décrit dans le contrat cadre ("Framework"). Un reporting régulier du processus d'investissement sera effectué tout au long de la vie du titre.

Le titre émis est évalué "Investment Grade" par Moody's, avec une notation de Baa1. Le coupon est de 6,25%.

Cette émission marque la confiance renouvelée des investisseurs dans le crédit du Groupe Aéma et de ses entités (Macif, Aesio mutuelle, Abeille Assurances). La levée de fonds permet de préparer les prochaines arrivées à échéance de titres subordonnés émis par le passé, tout en conservant une bonne flexibilité financière.