Advent International : clôture de son principal fonds Advent International GPE X Limited Partnership Fund

(Boursier.com) — Advent International, un des leaders mondiaux du capital-investissement, annonce ce jour la clôture de son principal fonds Advent International GPE X Limited Partnership Fund. Le Fonds a atteint son hard cap de 25 Milliards de dollars d'engagements (22,1 Milliards d'euros) après moins de 6 mois de levée.

En associant les fonds levés dans GPE X et Advent Tech II, Advent a ainsi obtenu plus de 30 Milliards de dollars (25 milliards d'euros) d'engagements en 12 mois environ auprès de ses investisseurs tiers ainsi qu'auprès d'Advent et de ses équipes.

Une stratégie éprouvée

GPE X poursuivra la même stratégie que celle qui a porté ses fruits sur les fonds précédents, ciblant un mix de géographies, secteurs, types et tailles de transactions. GPE X continuera de mettre l'accent en priorité sur l'Europe et l'Amérique du Nord, tout en renforçant son ancrage local en Asie.

Les futurs investissements du fonds GPE X s'appuieront sur la capacité d'Advent à accompagner ses sociétés de portefeuille dans leur internationalisation ainsi que sur de solides ressources opérationnelles. Ils bénéficieront également de l'expertise des équipes d'Advent et de l'approche entrepreneuriale de plus de 265 professionnels de l'investissement qui se focalisent sur cinq secteurs clés : services aux entreprises et services financiers, santé, industrie, distribution spécialisée-biens de consommation, technologie-média-télécom.

Un solide "track-record"

Par ailleurs, Advent continuera de se concentrer sur les opérations où elle dispose d'un solide "track-record", comme les "carve-out" complexes de grandes entreprises, ou les retraits de cote. Depuis sa création, Advent a investi plus de 15 milliards de dollars à travers plus de 90 carve-out dans 28 pays, et a réalisé plus de 25 retraits de cote.

"Présent en France depuis 25 ans, Advent a développé avec succès son équipe sur le marché français. Ce nouveau fonds GPE X nous permettra de poursuivre notre stratégie d'investissement de long terme qui consiste à accélérer la transformation et l'internationalisation des entreprises dans lesquelles nous investissons. Nous le faisons aux côtés des équipes dirigeantes que nous accompagnons, en combinant notre forte expertise sectorielle, notre ancrage local et international, et notre passion pour la croissance", a déclaré Michael Ogrinz, Associé et Président d'Advent en France.