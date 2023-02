Advenis REIM : Réception d'un immeuble réhabilité au coeur de la petite France à Strasbourg

(Boursier.com) — La société de gestion Advenis Real Estate Investment Management (REIM) annonce la réception de son allotement de 5 logements au sein d'un immeuble restauré d'une grande qualité et bénéficiant d'un emplacement premium au coeur de la petite France et au bord de l'ILL pour le compte de ses différents FIA : SCPI de la gamme Renovalys et SC Advenis Immo Capital.

Métropole européenne dotée d'infrastructures de premier plan, Strasbourg connait depuis plusieurs années un important dynamisme économique doublé d'un fort rayonnement culturel. Cela contribue à faire de la ville une métropole attractive, dont la meilleure illustration est la hausse de sa population de +3,2% en 5 ans.

Dans ce contexte porteur, Advenis REIM annonce la réception de plusieurs lots dans un immeuble réhabilité, composé de 48 appartements.

Situé au coeur de la Petite France, quartier historique, classé patrimoine mondial de l'UNESCO, et particulièrement prisé pour ses jolis canaux, ses ponts couverts et ses maisons à colombages du XVIème et XVIIème siècles, l'immeuble du 12 rue des Dentelles bénéficie d'un emplacement privilégié.

Cet immeuble résulte de la réunion de trois propriétés, dont la conception remonte aux années 1830. Ancienne tannerie, le bâtiment est converti à la fin du XIXème siècle en habitations tout en continuant d'accueillir quelques ateliers (menuiserie, confection). Il est désormais composé de 48 appartements répartis sur 2.788m(2).

La SCPI Renovalys no6 possède trois lots dans cet immeuble et la SCPI Renovalys no7 deux. Enfin, la SC Advenis Immo Capital en possède un. Tous ces appartements disposent de belles prestations, que cela soit dû au charme de poutres anciennes, d'une belle luminosité grâce à de la lumière traversante ou à un balcon avec vue sur l'Ill et la Petite France.