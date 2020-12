Advenis REIM annonce l'acquisition de 3 immeubles de bureaux en Espagne

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Advenis REIM annonce l'acquisition de 3 immeubles de bureaux en Espagne pour le compte de la SCPI Elialys. Situés dans le centre d'affaires du Citypark Cornellà, au Sud-Ouest de Barcelone, les immeubles bénéficient d'une localisation attractive, proche de l'aéroport, du centre-ville et à 10 minutes à pied du métro. Ils sont proches du "World Trade Center" de Barcelone (WTCB), où se trouvent de nombreuses sociétés internationales. Enfin, de nombreux projets de développement sont en cours à proximité, tant en termes d'immobilier tertiaire que d'habitation, avec pour effet de renforcer le dynamisme du quartier dans les années à venir.

Malgré la crise sanitaire, nous restons fidèles à la stratégie d'investissement de long terme de la SCPI Elialys et continuons de scruter les opportunités d'investissement en Espagne, un pays dont les fondamentaux économiques ont beaucoup évolué depuis 2015 et qui reste selon nous une destination attractive pour les investissements immobiliers. Il est évident que les volumes de transaction à Barcelone, comme dans d'autres métropoles européennes vont indéniablement marquer le pas en 2020, mais il est intéressant de noter que le taux de vacance observé pour l'immobilier de bureaux barcelonais reste faible, aux environs de 6%, et que les loyers restent stables. Jean-François Chaury Directeur Général d'Advenis REIM

La société de gestion de portefeuille Advenis Real Estate Investment Management (Advenis REIM) annonce l'acquisition de 3 actifs immobiliers à Barcelone pour un montant total de 10,68 millions d'euros pour le compte de la SCPI Elialys. Ces nouvelles acquisitions sont en ligne avec la stratégie d'investissement de la SCPI qui cible l'immobilier tertiaire des villes espagnoles à fort potentiel économique.

Les trois actifs immobiliers de bureaux sont des immeubles indépendants, construits entre 1996 et 2000, qui totalisent une surface de 5.546 m(2), ainsi que 93 places de parking privées et sécurisés. Le taux d'occupation des bureaux est de 100% avec un total de 25 locataires solides, appartenant au secteur industriel (Sauter Ibérica), pharmaceutique (Thermo Fisher) ou encore de la construction (OHL), dont la durée moyenne des baux est de 4 ans.