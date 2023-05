(Boursier.com) — La société de gestion de portefeuille Advenis Real Estate Investment Management (Advenis REIM) annonce l'acquisition d'un immeuble de bureaux à Barcelone par la SCPI Elialys pour un montant hors droits de près de 7 ME. Cette septième acquisition,réalisée au travers d'une opération de Sale and Leaseback(1), renforce la présence de la SCPI en Catalogne.

L'actif se situe au Nord-Ouest de Barcelone, dans une zone à usage mixte (résidentiel et bureaux) entre le centre-ville de Sant Cugat et le parc naturel de la Serra de Collserola.

Sant Cugat est un secteur réputé pour héberger de nombreuses entreprises de dimension nationale et internationale, situé dans la deuxièmeplus grande aire urbaine d'Espagne, qui compte plus de 5 millions d'habitants.

L'actif est un bâtiment sur 6 niveaux construit en 1991, qui a fait l'objet d'un réaménagement des espaces intérieurs entre 2020 et 2022. D'une surface locative totale de 3.850 m(2), il compte 39 places de parking en intérieur et en extérieur.

La propriété est occupée depuis sa construction par différentes entités du groupe international Kantar, leader mondial des insights et analyses marketing. La SCPI Elialys s'est portée acquéreuse de cet immeuble, siège social espagnol du groupe et l'a reloué concomitamment auprès d'une filiale de Kantar avec un bail ferme de longue durée.

L'immeuble affiche de bonnes performances énergétiques qui le positionnent parmi les 30% des immeubles les plus performants d'Espagne.

L'objectif est d'améliorer les performances Environnementales, de gouvernance et Sociales de cet actif afin de respecter la démarche d'investissement socialement responsable (ISR) de la SCPI Elialys.

Cette acquisition conforte la position de la SCPI Elialys comme référence française de l'investissement en immobilier en Europe du Sud. Cette opération permet également à la SCPI de déployer une partie significative des capitaux collectés sur le début d'année 2023.