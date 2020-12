Advenis REIM achève la rénovation d'un immeuble haussmannien de prestige au coeur du XVIème arrondissement de Paris.

Advenis REIM achève la rénovation d'un immeuble haussmannien de prestige au coeur du XVIème arrondissement de Paris.

L'immeuble localisé au Nord du XVIème arrondissement de Paris dispose d'un emplacement avantageux, au coeur d'un environnement architectural d'exception et dans un quartier résidentiel prisé, à proximité immédiate du Bois-de-Boulogne et des Champs-Élysées. Cet immeuble de 6 étages offre une vue imprenable sur la Place de la Porte Maillot, en plein réaménagement qui offrira bientôt aux résidents un accès privilégié à ses nouveaux espaces verts.

Avec sa façade en brique donnant sur le Boulevard de l'Amiral Bruix et une autre en pierre de taille donnant sur l'Avenue Malakoff, certains occupants pourront bénéficier d'une vue dégagée sur le Bois de Boulogne le Mont Valérien et la Tour Eiffel.