Advenis Reim a réalisé 325 ME d'investissement en Europe en 2020

(Boursier.com) — La société de gestion de portefeuille Advenis Real Estate Investment Management (Advenis REIM) vient de publier les résultats de ses SCPI pour 2020 et ses perspectives pour 2021. Dans un contexte sanitaire et économique inédit, la société de gestion a réalisé en 2020 une collecte d'environ 170 ME, principalement nourrie par les réseaux de distribution de CGPI auprès desquels Advenis REIM a continué de se renforcer. Parallèlement, elle a investi près de 325 ME dans une quinzaine d'actifs tertiaires en Allemagne et en Espagne.