Advanced BioDesign annonce un financement de 14,3 ME de fonds supplementaires

(Boursier.com) — Advanced BioDesign (ABD), société française de biotechnologie spécialisée dans le développement d'une nouvelle famille de thérapies ciblées en oncologie, annonce ce jour la signature d'un accord avec Xerys Invest, son actionnaire depuis 2013, pour un apport de fonds à hauteur de 14,3 millions d'euros. Ce soutien financier important vient s'ajouter aux 20 millions d'euros déjà levés auprès de Xerys Invest.

Ce financement supplémentaire pour ABD intervient deux mois après le lancement de son étude clinique "ODYSSEY" de phase I (First-In-Human) ciblant la leucémie aiguë myéloïde (LAM), l'une des leucémies les plus fréquentes et les plus sévères chez les adultes de plus de 60 ans avec une survie à 5 ans ne dépassant pas 20%.

Les premiers recrutements de patients sont en cours depuis novembre 2022 dans les trois centres d'investigation (APHM à Marseille, HCL à Lyon et l'Hôpital Saint-Louis à Paris).