Adossement de PASàPAS au groupe Talan

(Boursier.com) — Talan , cabinet de conseil en innovation et transformation par la technologie, annonce que le groupe PASàPAS le rejoint dans le cadre de sa stratégie ambition 2024. Le groupe PASàPAS, leader français des solutions SAP, compte près de 400 consultants experts dans le domaine de l'ERP. L'objectif de cette opération est d'apporter aux clients des deux entreprises, PME, ETI et grands groupes, toute la richesse et la diversité de leurs expertises avec des offres très complémentaires.

L'adossement de PASàPAS au groupe Talan va permettre à PASàPAS d'accélérer son développement en France comme à l'international en gardant sa marque et de créer des synergies avec les 4 000 collaborateurs que comptera le groupe Talan fin 2021. Grâce aux implantations géographiques complémentaires, le groupe Talan renforcera son maillage territorial pour adresser l'ensemble de ses expertises à ses clients et devient l'un des leaders de l'accompagnement SAP. En effet, PASàPAS offre une couverture complète des enjeux SAP à travers 4 métiers : l'infogérance, le conseil et intégration, le support et la maintenance, la data et la Business intelligence.