Adaxtra Capital obtient le label 'Relance' pour son fonds Adaxtra PME 2021

(Boursier.com) — Adaxtra Capital, actionnaire engagé spécialiste de l'accompagnement des PME vient d'obtenir le label Relance pour son fonds Adaxtra PME 2021. Ce fonds créé en 2016 figure parmi les premiers fonds à obtenir ce label.

Le Label Relance mis en place par l'Etat s'applique aux structures qui investissent dans les PME et ETI françaises. Son objectif est d'orienter l'épargne des français vers des placements qui répondent aux nouveaux besoins de financement de l'économie française. Un cahier des charges environnemental, social et de bonne gouvernance guide la politique d'investissement des fonds labellisés et leur impose un reporting semestriel attestant de leur respect de la Charte.

Le FCPI Adaxtra PME 2021, fonds professionnel de capital investissement, a pour vocation d'accompagner et soutenir les PME françaises dans leur développement tout en encourageant la création d'emplois, aux travers d'investissements minoritaires ou majoritaires en fonds propres ou quasi-fonds propres.