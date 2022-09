ADAXTRA CAPITAL lève son deuxième fonds small cap et renforce son équipe

(Boursier.com) — ADAXTRA CAPITAL annonce avoir levé 50 millions d'euros pour son fonds ADAXTRA France PME 2. Ce deuxième millésime vise à accompagner en fonds propres et quasi-fonds propres les PME françaises en prenant des tickets compris entre 1 et 8 ME. Il s'inscrit dans la continuité du premier fonds lancé en 2016, qui accompagne aujourd'hui 14 entreprises.

ADAXTRA CAPITAL poursuit son développement et renforce ses équipes avec l'arrivée de trois collaborateurs.

Elle recrute ainsi Thibaut Penhoat et Grégory Lecomte en tant que directeurs d'investissement. Après être passé par les équipes de Crédit Mutuel Equity et de Grant Thornton, Thibaut Penhoat évoluait depuis 2015 dans l'équipe de Bee Up Capital (ex Industries et Finances Partenaires).

Grégory a débuté sa carrière en fusions-acquisitions (M&A) chez Lazard Frères avant de rejoindre la Société Générale. Puis il a travaillé pendant 4 ans au sein de Bpifrance dans l'équipe Capital Développement Mid/Large Cap.

Nianja Rahanitrafeno est nommée directrice administrative et financière. Elle a débuté sa carrière en 2009 au sein d'Omnes Capital (ex Crédit Agricole Private Equity) puis XAnge (groupe Siparex) durant six ans. Depuis 2017, elle officiait chez PAI Partners.