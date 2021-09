Ada Tech School annonce un tour de financement de 3 ME

(Boursier.com) — Ada Tech School, l'école d'informatique alternative et inclusive, annonce un tour de financement de 3 millions d'euros pour accélérer son déploiement en France. Ce nouveau tour de table permet à l'école d'ouvrir de nouveaux campus et de diffuser sa pédagogie unique de l'informatique.

"Consciente du manque de femmes développeuses, Ada Tech School déconstruit les clichés et adopte une démarche de recrutement engagée pour la parité tout en restant mixte. Depuis l'ouverture de sa première école à Paris en 2019, elle se démarque par sa méthode de pédagogie alternative, inspirée de la méthode Montessori, où la programmation s'apprend par le faire et par la collaboration" commente l'établissement.

"Nous sommes convaincus qu'afin de construire une société plus durable et inclusive - et je pense que les deux sont intimement liés - il va nous falloir réinventer l'Éducation de A à Z : sa façon de recruter ses élèves, l'expérience au sein de l'école, le lien avec les entreprises, les compétences mais surtout l'approche continue du processus d'apprentissage" , a expliqué Chloé Hermary, fondatrice d'Ada Tech School

Parmi les investisseurs de cette levée, on compte des Family Offices comme ceux des fondateurs de Babilou ou de Priceminister, la BPI et plusieurs business angels engagés comme Sébastien Breteau, Catherine Barba, Francis Nappez, Céline Lazorthes, Nathalie Balla, Veronique Morali...