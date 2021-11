(Boursier.com) — Activa Capital annonce un investissement au sein du réseau digital de mandataires immobiliers BSK Immobilier. A l'occasion de cette opération, Activa Capital prend une participation minoritaire aux côtés de Lionel Pelletier, actionnaire majoritaire et Président de BSK Immobilier.

Fondé en 2010 à Toulouse avec l'ambition de proposer un modèle alternatif d'intermédiation immobilière, BSK Immobilier est une plateforme digitale offrant une gamme complète de services et d'outils à forte valeur ajoutée à destination de mandataires immobiliers.

Depuis sa création, la Société a enregistré une croissance organique remarquable pour devenir aujourd'hui un des acteurs incontournables des réseaux digitaux de mandataires immobiliers en France, avec plus de 1.400 agents actifs et un volume de 4.000 transactions par an. BSK Immobilier a généré environ 30 ME de chiffre d'affaires pour l'exercice clos en septembre 2021.

Porté par un segment de marché en forte croissance et une proposition de valeur différenciante, BSK Immobilier entend poursuivre sa croissance organique à deux chiffres et atteindre plus de 100 MEUR de chiffre d'affaires à moyen terme.

Tout en conservant l'ADN familial de la société, cette opération va permettre à BSK Immobilier de poursuivre son développement ambitieux, au travers notamment de la structuration des équipes du siège, du renforcement du parcours de formation des mandataires, du développement d'actions d'animation du réseau, de la poursuite des investissements digitaux et du déploiement d'outils technologiques différenciants. Le groupe souhaite ainsi consolider son leadership sur le marché français et déployer progressivement son offre à l'international.

Activa Capital, spécialiste de l'accompagnement de PME à l'occasion d'opérations primaires, apportera à BSK Immobilier son savoir-faire dans la structuration de sociétés digitales en forte croissance. Avec cet investissement, Activa Capital annonce le 3ème investissement de son dernier véhicule, Activa Capital Fund IV.