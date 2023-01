Acquisition par Vauban Infrastructure Partners de 38,7% de Financière Groupe Proxiserve

(Boursier.com) — Vauban et Asterion ont conjointement acquis Proxiserve en 2019. Vauban renforce aujourd'hui son implication dans Financière Groupe Proxiserve en devenant son unique actionnaire de référence. Cette opération constitue la première sortie complète du premier fonds d'Asterion, trois ans et demi plus tard...

Proxiserve est une société française de premier plan dans le secteur des services énergétiques, la Société possède et exploite notamment plus de 4,5 millions de compteurs d'eau et de chauffage permettant en moyenne une diminution de 15% de la consommation d'énergie.

Proxiserve contribue également à la décarbonisation des transports en étant le leader de l'installation de bornes de recharges pour véhicules électriques, avec 125.000 bornes installées depuis 2013.