Acorus consolide son capital avec son actionnaire historique NextStage AM

(Boursier.com) — Après avoir accompagné Acorus et son Président, Philippe Benquet, lors de deux opérations capitalistiques en 2010 et 2015, NextStage AM poursuit son accompagnement du spécialiste de l'éco-rénovation en site occupé et se renforce au capital à l'occasion d'une opération de 24 millions d'euros.

L'investissement de NextStage AM au travers du programme Pépites & Territoires by AXA & NextStage AM et son fonds EverGreen permettra à Acorus d'accélérer sa forte croissance sur un marché en plein développement. BNP Paribas Développement entre au capital à l'occasion de cette opération.