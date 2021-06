Acofi Gestion s'associe à RollingFunds pour financer les TPE/PME européennes

(Boursier.com) — Acofi Gestion annonce le lancement du fonds R-Funds en partenariat avec la Fintech RollingFunds, afin de proposer des solutions de financement innovantes aux TPE/PME européennes. RollingFunds met au service de cette ambition sa plateforme digitale afin de distribuer une offre de crédits adaptés aux besoins des petites entreprises. Cette nouvelle initiative est soutenue par Afi-Esca, qui est le premier investisseur du fonds, et a vocation à être rejointe par de nouveaux souscripteurs dans les prochains mois.

Grâce à la plateforme RollingFunds, le fonds R-Funds, géré par Acofi Gestion, peut octroyer en direct des crédits à des TPE/ PME sur la base de diligences strictes conformément aux exigences réglementaires en matière d'octroi de prêts. Avec ce fonds, les investisseurs institutionnels ont un véritable impact positif sur l'économie en drainant les liquidités directement vers les TPE/ PME.

Le modèle de RollingFunds place l'offre de financement dans le cadre d'une relation d'affaires 'BtoB' dans laquelle les PME/TPE travaillent aux côtés d'un sponsor industriel pivot. R-Funds permet dans ce cadre aux TPE/PME de bénéficier d'un accès simplifié à des crédits personnalisés et modulables et aux sponsors industriels partenaires de RollingFunds de développer et pérenniser leurs relations d'affaires avec elles tout en s'inscrivant dans une démarche socialement responsable de soutien aux TPE/ PME de leur écosystème. Les investisseurs institutionnels peuvent ainsi financer de façon sécurisée les acteurs de l'économie réelle via ce modèle innovant et vertueux.

La durée de vie du fonds est de 7 ans. Les caractéristiques des crédits proposés aux TPE/PME varient en fonction du contexte BtoB de leur écosystème et de la situation de l'entreprise sans toutefois dépasser une duration moyenne de 3 ans.

"L'association de la capacité de distribution et d'analyse très innovante de RollingFunds et de l'expertise reconnue d'Acofi Gestion en matière de gestion de fonds de financements corporate permet d'apporter, enfin, la réponse au besoin de financement des TPE/PME européennes. En présentant instantanément la solution de financement adaptée dès la naissance du besoin, dans le cadre de leurs relations d'affaires avec les sponsors industriels partenaires de RollingFunds, l'accès au crédit ne sera plus un frein à la croissance des TPE/PME", indique Arnaud Soubien, Directeur Général de RollingFunds.

"Le fonds R-Funds vient compléter la gamme des véhicules de financement déjà existants destinés aux entreprises en couvrant plus largement le segment des startups, TPE et PME grâce à la solution innovante et 100% digitalisée développée par RollingFunds. A travers R-Funds, nous offrons aux investisseurs un nouveau support d'investissement attractif, diversifié, et sécurisé qui répond aux enjeux de long terme du financement de l'emploi durable et de l'économie réelle, enjeux particulièrement importants aujourd'hui pour accompagner la reprise économique", commente Wissem Bourbia, directeur du fonds R-Funds.