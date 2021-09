Acofi Gestion finance la construction de 5 parcs éoliens du groupe Greenalia en Espagne avec son fonds Predirec EnR 2

(Boursier.com) — Acofi Gestion participe au financement de la construction d'un portefeuille d'actifs éoliens d'une capacité totale de 74 MW via son fonds de dette Predirec EnR 2. Le prêt mezzanine est adossé à des actifs non-subventionnés et non-contractualisés situés en Espagne, pour un montant co-investi de 21 millions d'euros.

Ce prêt permet le financement d'une partie des fonds propres injectés pour la construction du portefeuille Eolo MOC I, constitué de cinq pars éoliens onshore situés en Galice, d'une capacité totale de 74 MW. A l'exception d'un des parcs qui bénéficie d'un prix floor garanti par l'Etat, la vente de l'énergie produite se fera intégralement sur le marché de gros de l'électricité. A terme, la production électrique générée par ce portefeuille permettra d'économiser 154.000 tonnes de CO2 par an et d'alimenter 52.000 foyers.

Le portefeuille Eolo MOC I est entièrement détenu par le groupe espagnol Greenalia, un producteur d'énergie indépendant dont l'activité principale est la production et la vente d'énergie renouvelable électrique. Le groupe Greenalia est coté sur le marché boursier alternatif (BME Growth) en Espagne depuis décembre 2017.

Illustrant le savoir-faire reconnu d'Acofi dans le financement de la Transition Energétique avec de nombreuses opérations réalisées depuis 2014, ce nouveau financement marque l'extension de ses opérations en Europe avec des projets aux profils de risque diversifiés, notamment en termes de contractualisation des revenus. Grâce à ce prêt qui s'inscrit dans une logique de partenariat sur le long-terme, Greenalia aura la capacité d'investir davantage dans de nouveaux projets éoliens et ainsi accélérer le développement de son activité.

Manuel Garcia, CEO de Greenalia : "Pour nous, le résultat de cette opération avec Acofi est très satisfaisant, tant sur le plan financier que pour la reconnaissance de notre savoir-faire chez Greenalia, nous avons un plan de route clair, avec un pipeline diversifié à travers duquel nous souhaitons être un acteur important de l'un des plus grands challenges que nous ayons en tant que société : la transition énergétique et la sauvegarde de notre planète."

Philippe Garrel, Directeur de l'activité Transition Energétique d'Acofi Gestion, commente : "Nous sommes très satisfaits de cette première opération avec Greenalia qui s'inscrit parfaitement dans la vocation du fonds Predirec EnR 2 d'accompagner les acteurs industriels à travers la mise en place de financements collatéralisés adaptés aux besoins spécifiques de chaque emprunteur et permettant de relever les défis de la transition énergétique. La réussite de cette opération conforte l'équipe de gestion dans sa volonté de poursuivre son intervention sur des projets exposés au risque marché en Europe lorsque le coût de revient de production est compétitif."