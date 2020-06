ACE a réalisé le premier closing du fonds Brienne III dédié à la cybersécurité

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — ACE a réalisé le premier closing du fonds Brienne III dédié à la cybersécurité, à hauteur de 80 ME, faisant de Brienne III le fonds le plus important d'Europe continentale dans ce domaine. Les premiers souscripteurs de cette levée de fonds sont Tikehau Capital (actionnaire d'ACE Management), Bpifrance, EDF, Naval Group, Sopra Steria et la région Nouvelle Aquitaine.

D'autres investisseurs stratégiques et institutions, qui souhaitent soutenir l'émergence de solutions cyberdéfense de confiance, sont en discussions avancées avec ACE pour participer au second closing. Le fonds Brienne III a réalisé ses quatre premiers investissements dans les sociétés TrustInSoft, Egerie Software, Dust Mobile et Quarkslab.

Le partenariat entre ACE Management et l'ANSSI, autorité nationale en matière de cybersécurité, permet aux investisseurs du fonds Brienne III de bénéficier de l'expertise de l'ANSSI, notamment dans le choix des sociétés cibles. Ce partenariat complète celui déjà en place, signé le 3 octobre 2019 entre ACE Management et Madame la Ministre des Armées Florence Parly, permettant au fonds d'accéder au réseau d'experts du Ministère des Armées (DGA, DGSE, COMCYBER et l'Agence Innovation de Défense).