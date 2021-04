Accélération du développement du groupe Crystal avec Apax Partners comme actionnaire majoritaire

(Boursier.com) — Le groupe Crystal a annoncé l'officialisation de l'entrée d'Apax Partners via son activité MidMarket et le fonds Apax France X comme actionnaire majoritaire à son capital permettant au groupe de disposer des moyens pour accélérer son développement, 4 ans après l'acquisition d'Expert & Finance et de devenir un acteur incontournable de la gestion de patrimoine en France et dans le monde (numéro un français auprès des expatriés).

Le groupe Crystal emploie aujourd'hui 250 collaborateurs et intervient auprès de 35.000 clients dont 5.000 à travers le monde. L'investissement d'Apax Partners se fait aux côtés des dirigeants de Crystal, Bruno Narchal et Jean-Maximilien Vancayezeele, de plusieurs managers de Crystal et du groupe OFI.

"L'arrivée d'Apax Partners est un accélérateur très important dans le développement de notre groupe. L'environnement de la gestion de patrimoine change très rapidement du fait des contraintes réglementaires, de la digitalisation et des taux bas, imposant des investissements importants", estime Bruno Narchal, président du groupe Crystal.

Jean-Maximilien Vancayezeele, Directeur Général, ajoute : "Nous regardons de nombreux dossiers sur le marché et serons à l'affût des opportunités qui viendront compléter nos expertises nous permettant de changer de dimension. Nos équipes ont démontré ces dernières années tout leur savoir-faire et leur implication. Le groupe Crystal est armé pour de nouveaux projets ambitieux".