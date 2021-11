abrdn vise à réduire de 50% l'intensité carbone de ses actifs sous gestion d'ici 2030

(Boursier.com) — L 'entreprise appelle à la mise en place d'un système effectif de tarification du carbone, indispensable pour permettre une allocation du capital compatible avec la neutralité carbone

Aujourd'hui, à l'occasion du Finance Day de la COP26, abrdn annonce son objectif de réduire de moitié l'intensité carbone de ses actifs d'ici 2030 par rapport à 2019.

abrdn a développé une stratégie d'investissement face au changement climatique axée sur la neutralité carbone (zéro émission nette ou Net Zero). Il s'agit de progresser vers l'objectif de zéro émission nette dans sa globalité et non uniquement auprès de son portefeuille de clients. a

brdn s'emploiera à atteindre cet objectif à travers un ensemble d'actions, incluant notamment une recherche rigoureuse sur les trajectoires visant la neutralité carbone, le développement de solutions d'investissement neutre en carbone et un engagement actionnarial actif pour influencer les entreprises et les décideurs politiques.