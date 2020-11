ABL Lyon cédée à Turenne Santé via son FPCI Capital Santé 2.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Laboratoire de référence dans l'analyse de biomarqueurs, ABL Lyon, filiale de l'Institut Mérieux, est cédée à Turenne Santé via son FPCI Capital Santé 2. Aux côtés du dirigeant, Marc Essodaigui, et de l'équipe de Direction, Turenne Santé se positionne comme actionnaire majoritaire afin de doter le Groupe de moyens importants pour financer un plan de développement ambitieux. A cette occasion, ABL Lyon est rebaptisée Active Biomarkers.

Créée en 2011, ABL Lyon, renommé Active Biomarkers, CRO (Contract Research Organization) de référence en Europe a développé une expertise dans l'analyse de biomarqueurs solubles et cellulaires. L'entreprise accompagne de nombreuses sociétés biopharmaceutiques dans leurs programmes de recherche clinique (Phases I à IV).

Positionnée sur un marché en croissance, et réputée pour la qualité de ses services et l'expertise de ses collaborateurs, l'entreprise, dirigée par Marc Essodaigui depuis 2016, a fortement développé son chiffre d'affaires en se spécialisant dans des aires thérapeutiques bien ciblées telles que l'oncologie, les maladies infectieuses, les pathologies inflammatoires et les maladies neurodégénératives.

Cette opération va permettre à Active Biomarkers de poursuivre sa croissance dynamique par la conquête de nouveaux clients et le renforcement des partenariats commerciaux existants. Elle lui permettra en outre d'investir significativement dans ses capacités de production et de R&D, de renforcer son portefeuille de biomarqueurs propriétaires, et d'évaluer des opportunités de croissance externe.

Cet investissement majoritaire concrétise la quatrième opération du FPCI Capital Santé 2. Après un premier closing à 100 ME, Capital Santé 2 a déjà atteint plus de 145 ME de souscriptions, augmenté son hardcap de 150 à 165 ME pour un closing définitif au 31 décembre 2020. Pour rappel, la stratégie de Capital Santé 2 vise à soutenir la croissance des PME et ETI françaises rentables du secteur de la santé.

Marc Essodaigui, Directeur Général d'Active Biomarkers, explique : "Cette opération marque une nouvelle étape majeure dans le développement de notre entreprise, et vient saluer l'énergie et l'implication déployées par notre équipe ces dernières années. C'est avec fierté et enthousiasme que nous nous engageons aux côtés de Turenne Santé pour imposer Active Biomarkers comme un acteur mondial du biomarqueur clinique."

Mounia Chaoui et Paul Chamoulaud, Directeurs Associés, Turenne Santé, expliquent : "Nous sommes ravis d'accompagner toute l'équipe d'ABL Lyon dans cette opération. La société nouvellement rebaptisée Active Biomarkers est positionnée sur un marché en forte croissance. Le savoir-faire des équipes et leur dynamisme commercial devraient leur permettre de saisir de nombreuses opportunités de croissance tant organique qu'externe."